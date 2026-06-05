Milan Bucchioni | Ibrahimovic fa fatica a fare il manager un one man show
Enzo Bucchioni ha commentato il ruolo di Ibrahimovic, affermando che l’attaccante svedese ha difficoltà a svolgere funzioni di gestione e si concentra principalmente su un ruolo da protagonista. Secondo il giornalista, Ibrahimovic tende a fare uno “show personale” piuttosto che assumere un ruolo di leadership più ampio. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di analisi sulle dinamiche all’interno della squadra.
Enzo Bucchioni, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul ruolo di Ibrahimovic in società. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Puoi usare un copy del genere per Facebook: Enzo Bucchioni non usa mezzi termini sulla situazione del Milan. Nel suo editoriale punta il dito contro Zlatan Ibrahimovic, sostenendo che la richiesta di pieni poteri avanzata da Ralf Rangnick potrebbe entrare in facebook
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