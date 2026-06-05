Milan Bucchioni | Ibrahimovic fa fatica a fare il manager un one man show

Notizia in breve

Enzo Bucchioni ha commentato il ruolo di Ibrahimovic, affermando che l’attaccante svedese ha difficoltà a svolgere funzioni di gestione e si concentra principalmente su un ruolo da protagonista. Secondo il giornalista, Ibrahimovic tende a fare uno “show personale” piuttosto che assumere un ruolo di leadership più ampio. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di analisi sulle dinamiche all’interno della squadra.