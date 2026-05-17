Caressa sicuro | Ibrahimovi? avrà più potere e vuole fare il mercato del Milan

Durante una recente trasmissione radiofonica, il commentatore sportivo ha affermato che l’attaccante svedese potrebbe ottenere più responsabilità nel club milanese e ha dichiarato che il giocatore avrebbe l’intenzione di influenzare le decisioni di mercato. Le sue parole si riferiscono a un possibile cambiamento nell’organizzazione societaria del club e al ruolo futuro del calciatore all’interno della squadra. La conversazione ha attirato l’attenzione degli ascoltatori, creando aspettative sulle prossime mosse del club e del giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Radio Deejay, durante Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa ha parlato del futuro del Milan, rivelando alcuni dei possibili movimenti della possibile rivoluzione estiva dei rossoneri. Ecco le sue parole (riprese da Fcinter1908). "Ora la situazione sembra più chiara e definitiva, RedBird è proprietaria e Giorgio Furlani era più espressione dell'altra parte. Zlatan Ibrahimovic è molto probabile che avrà più potere, Gerry Cardinale è proprietario unico più o meno, lo svedese è un suo uomo. Secondo me Ibra vuole fare il mercato". Voci continue parlano di cambiamenti importanti nell'organigramma rossonero al termine della stagione: secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, Giorgio Furlani potrebbe fare un passo indietro e Ibrahimovic potrebbe non volere più potere di quello di ora. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Caressa sicuro: “Ibrahimovi? avrà più potere e vuole fare il mercato del Milan” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milan, Zazzaroni sicuro: “Zlatan Ibrahimovi? riprenderà potere, Massimiliano Allegri se ne andrà”A Radio Deejay, durante Deejay Football Club, il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro del Milan, rivelando alcuni dei possibili movimenti... Caressa: “Champions importante, ma penso che il Milan qualcosa in più potesse fare”Il Milan di Massimiliano Allegri, con il successo di 'corto muso' sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco, è tornato al secondo posto nella...