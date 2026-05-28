A Milanello, il rapporto tra il direttore tecnico e il presidente del club si surriscalda, con scambi di accuse pubbliche. Il direttore tecnico ha commentato che l’allenatore si prende tutte le responsabilità, mentre il presidente ha risposto che il tecnico si comporta come se fosse l’unico a decidere. Le tensioni tra le due figure si sono fatte evidenti, alimentando le discussioni tra tifosi e stampa. La situazione rimane calda anche prima dell’arrivo dell’estate.

L’estate non è ancora arrivata ma a Milanello il fuoco delle polemiche non ne vuole sapere di spegnersi. Dopo che la proprietà americana ha fatto tabula rasa sia della guida tecnica dei rossoneri che di buona parte della dirigenza, a guadagnarsi le prime pagine dei giornali specializzati sono le scintille tra Gerry Cardinale e la bandiera Paolo Maldini. La leggenda del milanismo, il cui ritorno in società è chiesto a gran voce dalla stragrande maggioranza della tifoseria, ha risposto in maniera stizzita alle dichiarazioni del numero uno di Redbird che, durante l’incontro con alcuni giornalisti amici aveva avuto parole poco gentili nei confronti di Maldini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan, tra Maldini e Cardinale volano stracci: “One man show? Si risponde da solo”

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Maldini non ci sta e replica: «Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo»Maldini ha risposto con fermezza alle accuse, affermando: «Considerato il mio un ‘one man show’? Cardinale si risponde da solo».

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