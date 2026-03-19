Tomaso Montanari | Al referendum il governo chiede pieni poteri vogliono distruggere la Costituzione

Tomaso Montanari, storico dell'arte e saggista, è intervenuto nell'ultima puntata di Scanner Live per commentare le recenti richieste del governo durante il referendum. Secondo lui, il governo chiede pieni poteri e mira a modificare la Costituzione. La sua analisi si concentra sulla percezione di un tentativo di indebolimento delle istituzioni costituzionali. Montanari ha espresso queste opinioni pubblicamente nel corso della trasmissione.

Tomaso Montanari, storico dell'arte e saggista, ha partecipato all'ultima puntata di Scanner Live dove ha risposto alle domande di Valerio Nicolosi sulla riforma della giustizia e il piano del governo Meloni con il referendum del 22 e 23 marzo: "È soltanto un vagone di un treno che vorrebbe travolgere la Costituzione, spero che lo fermeremo con un grande No". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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