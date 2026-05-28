Rangnick ha messo sul tavolo le sue condizioni al Milan, chiedendo pieni poteri e la possibilità di scegliere l’allenatore. Dopo il vertice di martedì a Vienna, ci sono sensazioni positive, ma resta da attendere una risposta definitiva. Il tecnico tedesco vuole avere il controllo totale sul progetto sportivo e sulla scelta dello staff tecnico. La trattativa prosegue, mentre si attende una decisione ufficiale da parte del club.

Ralf Rangnick ha illustrato al Milan le sue condizioni per lasciare dopo il Mondiale la guida della nazionale austriaca e assumere un ruolo chiave nell’organigramma rossonero. Nella riunione di martedì con Cardinale, Ibrahimovic e gli uomini di RedBird, il tedesco ha mostrato di avere le idee chiare su come ottenere risultati a Milanello e dintorni. Adesso bisognerà vedere se l’americano deciderà di affidare a Rangnick la ricostruzione del Diavolo: non è l’unico candidato, ma sicuramente il viaggio a Vienna fa intuire che il club di via Aldo Rossi è seriamente interessato alla sua figura. Dopo il faccia a faccia le sensazioni sono buone da entrambe le parti, anche se non siamo ancora alla fumata bianca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ruolo di dt, la scelta dell'allenatore e pieni poteri: Rangnick detta le condizioni al Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alta tensione alla Juventus: Luciano Spalletti detta le condizioni e chiede pieni poteri per restare in panchinaLuciano Spalletti ha richiesto pieni poteri per continuare a sedere sulla panchina della Juventus.

Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Dentro al nuovo ruolo di LucioOggi è stato annunciato il rinnovo del contratto per l’allenatore della squadra di calcio.

Temi più discussi: Milan, contatti telefonici con Ralf Rangnick: proposto ruolo nell'area tecnica; Pochi possono avermi. Ripassi il rispetto. Che cosa è successo tra Rangnick e il Milan nel 2020; Milan, per l'area tecnica spunta anche il nome di Rangnick; Milan, c'è anche Rangnick nella lista per la panchina. Già nel 2020 i rossoneri pensarono a lui.

Dopo l’incontro con Rangnick per un ruolo dirigenziale (da capire se DT o DS), questa settimana Ibra e Calvelli vedranno altri due profili. Ibra oggi è più un consulente influente che un vero decisore: le scelte su AD, DT, DS e mister spettano soprattutto a Cardi x.com

Milan, c'è anche Rangnick nella lista per la panchina. Già nel 2020 i rossoneri pensarono a luiIl c.t. della nazionale austriaca è tra i candidati alla successione di Allegri in rossonero: incontro a Vienna. Iraola del Bournemouth resta il nome in prima fila ... gazzetta.it

Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleIl Milan torna a pensare a Ralf Rangnick. Il Ct dell'Austria, che sta preparando i prossimi Mondiali, è un profilo apprezzato da Cardinale che dopo la mancata qualificazione in Champions ha avviato un ... sport.sky.it