Un nuovo allenatore è vicino, con un accordo in fase di definizione. Dopo settimane di incertezza, le trattative con il candidato sono in fase avanzata. La società ha avviato le ultime verifiche prima di ufficializzare il nome. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma fonti vicine alla dirigenza confermano che l’intesa è molto vicina. La decisione arriverà nei prossimi giorni.

Dopo settimane di vuoto dirigenziale e tecnico, sembra che finalmente si stia iniziando a muovere qualcosa in casa Milan: Oliver Glasner è sempre più convinto di poter diventare il nuovo allenatore rossonero, a prescindere dal coinvolgimento in società di Ralf Rangnick, che ha richiesto enormi poteri decisionali. La prima pedina del nuovo Milan. Se dovesse concretizzarsi definitivamente l’arrivo di Glasner sulla panchina rossonera, sarebbe lui la prima pedina dello scacchiere di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per il loro Milan. Tra le parti ci sono contatti continui per raggiungere una base d’accordo sia economica, sia sul progetto tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Milanzone.it - Milan, accelerata per l’allenatore: Glasner sempre più vicino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nuovo allenatore Napoli, Italiano sempre più vicino

Goretzka sempre più vicino al Milan. Longari: “Da Monaco non ci sono più dubbi”. I dettagliSecondo il giornalista Longari, il trasferimento di Goretzka dal Monaco al Milan è ormai prossimo.

Temi più discussi: Milan, accelerata per Glasner: a breve l'incontro?; Milan nuovo allenatore quote: in pole adesso c'è Oliver Glasner; Milan, si sceglie il tecnico: incontri in vista con due candidati; Milan accelera, possibile incontro con Rangnick e Glasner.

#Milan pronta l’accelerata per #Rangnick x.com

Non raccomanderei di rompere il femore – Niente Giro d'Italia Women per Sarah Gigante dopo tutto, con il tanto atteso ritorno dall'ultimo infortunio rimandato reddit

Milan, dopo Tare si accelera per l’allenatore: Italiano prima scelta, tra le alternative c’è anche MottaPrima il direttore sportivo, poi l`allenatore. Dopo la partita di sabato contro il Monza, che mette la parola fine a una stagione nefasta chiusa senza qualificazione. calciomercato.com

C’è stato un primo incontro: Milan, si accelera per il sostituto di AllegriAndoni Iraola e il Milan hanno già avuto un faccia a faccia la scorsa settimana. Come rivela Matteo Moretto, l'allenatore spagnolo ha incontrato i ... spaziomilan.it