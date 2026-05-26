Nuovo allenatore Napoli Italiano sempre più vicino

Notizia in breve

L'ex allenatore del Bologna è vicino ad accettare l'offerta del Napoli. Dopo due anni sulla panchina rossoblù, sembra ormai deciso a prendere in considerazione la proposta del club partenopeo. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l'annuncio ufficiale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell'eventuale accordo.