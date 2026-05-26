Nuovo allenatore Napoli Italiano sempre più vicino

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex allenatore del Bologna è vicino ad accettare l'offerta del Napoli. Dopo due anni sulla panchina rossoblù, sembra ormai deciso a prendere in considerazione la proposta del club partenopeo. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l'annuncio ufficiale. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell'eventuale accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ex tecnico del Bologna, dopo due anni in rossoblù, è pronto ad accettare la corte del club di De Laurentiis. Tramonta l'ipotesi Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nuovo allenatore napoli italiano sempre pi249 vicino
© Gazzetta.it - Nuovo allenatore Napoli, Italiano sempre più vicino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

Video Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

Notizie e thread social correlati

Italiano sempre più vicino al Napoli, contratto fino al 2029 (manca solo la firma)Il tecnico italiano è prossimo a firmare un contratto con il Napoli fino al 2029.

Nuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioniNegli ultimi giorni, il nome di Vincenzo Italiano è salito tra i favoriti per la guida tecnica del Napoli nella stagione 2026/2027.

Temi più discussi: Nuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioni; Nuovo allenatore Napoli, Italiano la pista per il dopo Conte; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte; Chi sarà nuovo allenatore Napoli? Da Allegri a Italiano, tutti nomi dopo addio Conte.

nuovo allenatore napoli italianoLIVE Iraola al Milan, nuovo incontro oggi. Napoli, De Laurentiis tratta Italiano e Allegri: ultime news sul mercato allenatori in Serie ALe ultime notizie di calciomercato sugli allenatori della Serie A in diretta: gli scenari su Allegri, Conte, Iraola, Italiano e Spalletti dopo l'ultima ... fanpage.it

nuovo allenatore napoli italianoNuovo allenatore Napoli, scatto Italiano: restano in piedi anche altre opzioniNel borsino per il successore di Conte il tecnico del Bologna passa in testa nelle ultime ore, ma con De Laurentiis i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo ... napolitoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web