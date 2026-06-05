Milan a Rangnick? Allo scouting arriverebbe Vivell | è una ‘creatura’ del manager tedesco

Da pianetamilan.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scouting del Milan potrebbe essere affidato a Vivell, considerato un collaboratore di Ralf Rangnick. La proposta arriva mentre Rangnick pone condizioni precise a Gerry Cardinale per assumere il ruolo di direttore tecnico. La figura di Vivell, legata al manager tedesco, viene valutata come possibile nuovo responsabile delle attività di ricerca e analisi dei giocatori. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva è stata presa.

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Ralf Rangnick aspetta entro l'inizio della prossima settimana una risposta definitiva dal Milan alle condizioni poste per accettare l'incarico di direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi. Qualora la risposta della proprietà fosse positiva, nascerebbe ufficialmente il Diavolo del manager tedesco, plasmato a sua immagine e somiglianza. E, soprattutto, guidato dai suoi uomini di fiducia. Tra i punti fermi presentati al proprietario Gerry Cardinale per assumere la carica di DT, Rangnick ha sottolineato con forza di non volere alcuna ingerenza da parte di altri dirigenti nel suo campo d'azione. Il tecnico teutonico pretende pieni poteri decisionali in ogni singolo ambito sportivo del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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