Il Milan sta affrontando una fase di grande incertezza nella gestione sportiva, con cambiamenti in corso nell'organigramma. Tra le possibilità c’è l’ingaggio di Ralf Rangnick come direttore tecnico, ma il tecnico tedesco ha posto condizioni molto rigide. La società dovrà decidere se accettare le sue richieste, che riguardano anche aspetti contrattuali e di autonomia decisionale, prima di poter formalizzare l’accordo.

La dirigenza del Milan si trova nel pieno di una profonda e caotica evoluzione societaria, innescata dalla necessità di ricostruire l’intero organigramma sportivo in vista della prossima stagione. A seguito di ben quattro addii strategici all’interno del club, la proprietà rappresentata da Gerry Cardinale, affiancata da Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, si è attivata d’urgenza sul mercato per colmare le caselle rimaste vuote. La priorità assoluta della governance rossonera è quella di individuare nel minor tempo possibile le figure chiave per il futuro della squadra, tra cui il nuovo allenatore, l’amministratore delegato, il direttore sportivo e il direttore tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan piomba nel caos ma spunta Rangnick: le pesanti condizioni del tedesco per accettare il ruolo di direttore tecnico

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