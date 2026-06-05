Mika Abdalla di Off Campus rompe il fidanzamento | TikTok trova il video shock di un podcast del 2024 e il web insorge
Mercoledì 3 giugno 2026 è stato annunciato da un portavoce ufficiale la fine del fidanzamento tra Mika Abdalla, protagonista di una serie tv, e l’attore. Nei giorni precedenti, un video di un podcast del 2024 è diventato virale su TikTok, suscitando reazioni online. La clip mostra contenuti considerati shock, che hanno portato a discussioni tra gli utenti. La notizia della rottura ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.
La fine del fidanzamento tra Mika Abdalla, star della serie Off Campus, e l’attore Jake Short è stata annunciata mercoledì 3 giugno 2026 attraverso un portavoce ufficiale. La dichiarazione, rilasciata a Us Weekly, è stata formale e distaccata: “ Alla luce del recente interesse per la vita personale di Mika, sarebbe inopportuno non confermare che lei e Jake non stanno più insieme. Continuano a sostenersi reciprocamente e rimangono in buoni rapporti, chiedendo gentilmente privacy e rispetto “. Parole di circostanza, quelle che si leggono sempre in questi casi. Ma poche ore dopo l’annuncio ufficiale, il web ha iniziato a scavare. E quello che ha trovato ha trasformato una normale notizia di gossip in un caso virale che ha scioccato migliaia di persone sui social media. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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Mika Abdalla breaks off engagement with Jake Short
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