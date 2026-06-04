Mercoledì 3 giugno 2026 è stata annunciata la fine del fidanzamento tra Mika Abdalla, protagonista della serie Off Campus, e l’attore Jake Short. Un video riemerso ha mostrato una battuta considerata crudele pronunciata nel podcast, generando un caso pubblico. La coppia aveva confermato la relazione in precedenza, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della rottura.

La fine del fidanzamento tra Mika Abdalla, star della serie Off Campus, e l’attore Jake Short è stata annunciata mercoledì 3 giugno 2026 attraverso un portavoce ufficiale. La dichiarazione, rilasciata a Us Weekly, è stata formale e distaccata: “ Alla luce del recente interesse per la vita personale di Mika, sarebbe inopportuno non confermare che lei e Jake non stanno più insieme. Continuano a sostenersi reciprocamente e rimangono in buoni rapporti, chiedendo gentilmente privacy e rispetto “. Ma poche ore dopo l’annuncio ufficiale, il web ha iniziato a scavare. E quello che ha trovato ha trasformato una normale notizia di gossip in un caso virale che ha scioccato migliaia di persone sui social media. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Una battuta crudele” nel podcast: il video riemerso dopo la rottura scatena il caso Mika Abdalla

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