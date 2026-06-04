migranti procedure di frontiera entro 12 settimane una rivoluzione copernicana

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure che prevedono procedure di frontiera per i migranti entro 12 settimane. La decisione include l’introduzione di controlli più rapidi e sistemi di valutazione più snelli. Le norme sono state definite come una vera e propria rivoluzione copernicana nel settore. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti specifici o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.