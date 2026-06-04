Migranti procedure di frontiera entro 12 settimane Una rivoluzione copernicana
Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure che prevedono procedure di frontiera per i migranti entro 12 settimane. La decisione include l’introduzione di controlli più rapidi e sistemi di valutazione più snelli. Le norme sono state definite come una vera e propria rivoluzione copernicana nel settore. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti specifici o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.
Il Consiglio dei ministri in seduta odierna ha approvato le misure per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo, necessarie per rendere “immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti”. Così si legge nella nota diramata a seguito del Cdm. In attuazione alla decisione della Commissione europea, l’Italia “dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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