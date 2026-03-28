Migranti Consulta | Trattenimento richiedenti asilo sia conforme a Costituzione e diritto Ue

La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza numero 40, analizzando le norme relative al trattenimento dei richiedenti asilo. La decisione si concentra sulla conformità di queste norme alla Costituzione e al diritto dell'Unione Europea. La sentenza riguarda le modalità e le condizioni di trattenimento, valutando se siano rispettosi dei principi costituzionali e delle direttive europee in materia di protezione dei rifugiati.

(Adnkronos) – Con la sentenza numero 40, depositata ieri, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione sollevata dalla Corte di Cassazione relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale, ma ha invitato il legislatore a modificare l’attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. Lo rende noo l'ufficio stampa ricordando che la disciplina vigente in materia di asilo consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati La Spagna regolarizzerà 500 mila migranti e richiedenti asiloL’obiettivo del governo di Pedro Sánchez è quello di superare gli ostacoli burocratici e sostenere la crescita demografica e il welfare. Leggi anche: Migranti richiedenti asilo. La protesta in piazza: "Dateci delle risposte" Approfondimenti e contenuti su Migranti Consulta Trattenimento... Discussioni sull' argomento Trattenimento senza titolo, la Consulta non decide; Migranti, la Consulta sul trattenimento dei richiedenti asilo: Intervenga il legislatore. Migranti, la Consulta sul trattenimento dei richiedenti asilo: Intervenga il legislatoreCon la sentenza n. 40 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione ma invita a modificare la normativa per renderla conforme a Costituzione e diritto Ue ... affaritaliani.it E la Consulta adesso boccia i rilievi anti Meloni. Sì ai trattenimenti nei CprLa sentenza 40 della Corte costituzionale: giusto fermare chi va espulso e vuole asilo ... msn.com Colosseo, la marcia degli invisibili e dei lavoratori migranti: "Vogliamo i nostri diritti" ift.tt/3PR2XGq x.com da accoglienza turistica a centro per migranti: il comune dice no e attacca pesantemente. il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook