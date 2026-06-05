migliarino ritrovato il corpo di michele lorenzoni nel bosco

Il corpo di Michele Lorenzoni è stato trovato in un bosco a Migliarino. Dopo l’ultimo contatto telefonico con i familiari, non ci sono stati altri segnali. La Yamaha nera è stata abbandonata all’incrocio di Torre del Lago, ma non si conoscono ancora le ragioni di questa scelta. Le indagini si concentrano su questi elementi per chiarire le circostanze della scomparsa e del ritrovamento.

Cosa è successo dopo l'ultimo breve contatto telefonico con i familiari?. Perché la Yamaha nera è stata abbandonata all'incrocio di Torre del Lago?. Quali indizi emergeranno dalle perizie medico-legali sulla salma del trentunenne?. Come spiegheranno gli inquirenti l'improvviso spegnimento del cellulare di Michele?.? In Breve Ultimo contatto telefonico avvenuto alle 10:00 del 3 giugno 2026.. Motocicletta Yamaha nera abbandonata all'incrocio tra via Matteotti e via I Maggio.. Indagini coordinate dal comando provinciale dei carabinieri di Pisa dopo il ritrovamento.. Accertamenti medico-legali sulla salma necessari per escludere ipotesi di aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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