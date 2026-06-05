Mietitrebbia investe una cucciolata di lupi | se n' è salvato solo uno

Da bresciatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mietitrebbia ha investito una cucciolata di lupi nascosta in un campo di cereali. L’incidente è avvenuto mentre l’operatore era al lavoro, e solo un cucciolo è sopravvissuto all’impatto. Gli altri esemplari sono stati investiti durante il passaggio del macchinario. Il cucciolo rimasto in vita si è allontanato dal luogo dell’incidente.

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La cucciolata di lupi era nascosta in un campo di cereali: quando l'operatore addetto alla conduzione della mietitrebbia se n'è accorto era ormai troppo tardi, tranne che per un cucciolo, l'unico ad essersi salvato. È successo giovedì mattina nelle campagne di Castelbelforte, nel Mantovano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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