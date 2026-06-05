Mietitrebbia investe una cucciolata di lupi | se n' è salvato solo uno

Notizia in breve

Una mietitrebbia ha investito una cucciolata di lupi nascosta in un campo di cereali. L’incidente è avvenuto mentre l’operatore era al lavoro, e solo un cucciolo è sopravvissuto all’impatto. Gli altri esemplari sono stati investiti durante il passaggio del macchinario. Il cucciolo rimasto in vita si è allontanato dal luogo dell’incidente.