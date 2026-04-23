I l caso della terza puntata della fiction Uno sbirro in Appennino (questa sera su Rai 1 alle 21.30) è complicato. Vasco, Amaranta e la squadra di poliziotti del commissariato di Muntagò devono scovare un serial killer che uccide ladri. Ad affiancarli nell’indagine c’è anche Sallustio, con il quale Vasco ha avuto degli screzi in passato. Tra i due non corre buon sangue, ma sono costretti a collaborare. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Claudio Bisio è “Uno sbirro in Appennino”: stasera la prima puntata della fiction ambientata a Muntagò Da risolvere ci sono anche le questioni di cuore.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella puntata di stasera di "Uno sbirro in Appennino" un uomo viene travolto e ucciso da una mietitrebbia. Si tratta di un albanese di 42 anni, già arrestato varie volte

Notizie correlate

Un suicidio e un omicidio: il commissario di Claudio Bisio nella seconda puntata di Uno sbirro in Appennino ha tanto su cui indagareTra un cadavere nel campanile, tensioni sentimentali e segreti di famiglia, la vita di uno sbirro in Appennino è tutt’altro che monotona.

Leggi anche: Nella nuova serie "Uno sbirro in Appennino", un commissario 60enne viene trasferito nel paese d'origine

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Uno sbirro in Appennino stasera su Rai 1 con la seconda puntata: due cadaveri per Benassi; Uno sbirro in Appennino: nella seconda puntata i fantasmi si moltiplicano per il Commissario di Claudio Bisio; Uno sbirro in Appennino, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Uno sbirro in Appennino, su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio: anticipazioni del 16 aprile.

Uno sbirro in Appennino 23 aprile 2026, anticipazioni terza puntata: la resa dei contiUno Sbirro in Appennino 23 aprile 2026 con Claudio Bisio. Le indagini portano a una verità drammatica: ecco cosa accadrà stasera. newscinema.it

Uno sbirro in Appennino, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioniOggi, giovedì 23 aprile in prima serata su Rai 1, va in onda la terza (e penultima) puntata di Uno sbirro in Appennino, che entra adesso in una fase più cupa e intensa: la serie con Claudio Bisio sp ... today.it

Le Gole di Celano (AQ), sono uno dei canyon più spettacolari dell'Appennino centrale, situate tra i comuni di Celano e Aielli. Percorrerle è un'esperienza unica, immersi tra pareti rocciose imponenti che in alcuni punti si restringono notevolmente. #viaggiacon - facebook.com facebook