Il mercato del miele italiano, che coinvolge decine di migliaia di operatori e vale milioni di euro, è sotto pressione a causa di un aumento delle importazioni a basso costo. Queste importazioni, spesso provenienti da paesi con pratiche di produzione meno regolamentate, creano concorrenza sleale e mettono a rischio la produzione locale. La presenza di miele straniero a prezzi più bassi influisce sulle vendite di quello prodotto in Italia, generando preoccupazioni tra i produttori nazionali.

La produzione di miele italiano vale oggi milioni di euro e coinvolge decine di migliaia di operatori, ma si trova sotto pressione. Tra importazioni low-cost, cambiamenti climatici e dinamiche di mercato che rischiano di compromettere la sua sostenibilità futura, scatenando una crisi del settore apistico che non colpirebbe soltanto i produttori di miele, ma l’intera agricoltura italiana. Miele italiano, quanto vale il mercato. L’allarme è stato rilanciato da Coldiretti in occasione della giornata mondiale delle Api, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione globale sul ruolo delle api per l’equilibrio ambientale e alimentare del pianeta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Miele italiano a rischio, importazioni low-cost e concorrenza sleale minacciano il mercato

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