Il Napoli si sta preparando alla chiusura di bilancio con una perdita stimata di circa 20 milioni di euro, simile a quella dell’anno precedente, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League. Nel mercato estivo, il club punta su Zeballos come obiettivo principale, affiancandolo a giovani promesse. La strategia non prevede un approccio a basso costo, e il budget disponibile per le operazioni resta elevato rispetto al passato.

? In Sintesi Il bilancio del Napoli si avvia verso una chiusura in perdita stimata intorno ai 20 milioni di euro, ricalcando il passivo del 2025 (-21,6 milioni), nonostante l’imminente ritorno in Champions League. Per finanziare il mercato senza intaccare i 190 milioni di riserve, Aurelio De Laurentiis e l’ad Andrea Chiavelli puntano a riportare il monte ingaggi sulla soglia dei 100 milioni, partendo dall’addio di Romelu Lukaku. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su profili giovani: in attacco il sogno è Exequiel Zeballos del Boca Juniors, mentre a centrocampo si punta Arthur Atta dell’Udinese (valutato 25 milioni). In difesa, la trattativa per Mario Gila è frenata dalle richieste della Lazio (30 milioni), ma è in chiusura l’arrivo di Juanlu dal Siviglia.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, il piano di De Laurentiis: Zeballos in cima e giovani crack. E non sarà un mercato low cost

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