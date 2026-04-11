Negli ultimi anni, il settore degli acquisti online a basso costo ha visto una crescita significativa grazie all'espansione di piattaforme come Temu, un marketplace cinese che ha iniziato a operare negli Stati Uniti nel 2022. Questa tendenza ha portato a una maggiore offerta di prodotti a prezzi inferiori rispetto ai canali tradizionali, attirando un numero crescente di consumatori. Tuttavia, questa evoluzione comporta anche rischi legati a possibili truffe digitali e a prodotti di qualità inferiore.

Il mercato degli acquisti digitali globali sta affrontando una trasformazione radicale guidata da piattaforme come Temu, un marketplace cinese che ha iniziato la sua espansione negli Stati Uniti nel 2022. Mentre il settore vede oltre il 20% delle transazioni retail spostarsi online, l’esperienza dell’utente oscilla tra la comodità estrema e il rischio di ricevere prodotti non conformi alle immagini pubblicizzate. La dinamica del consumo moderno è ormai dominata dallo smartphone: il 91% dei consumatori effettua acquisti tramite applicazioni mobili. Questo fenomeno alimenta un flusso costante di ordini, con circa un terzo degli utenti che acquista online almeno una volta a settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - E-commerce low cost: il rischio tra risparmio e truffe digitali

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