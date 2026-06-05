La figlia di un noto giornalista si è sposata in una cerimonia intima a Santa Marinella. La sposa, analista finanziaria, indossava un abito semplice e ha detto sì al compagno, un giovane uomo. La cerimonia si è svolta in un ambiente raccolto, con pochi invitati presenti. Il padre, visibilmente emozionato, ha accompagnato la figlia all’altare. La coppia ha condiviso il momento con amici e parenti stretti.

A raccontare l’evento sono state soprattutto alcune immagini condivise su Instagram proprio da Michele Cucuzza. Fra gli scatti, quello in cui il volto storico della televisione italiana, commosso e sorridente, percorre con la figlia la navata della chiesa. Alla cerimonia, elegante e intima, erano invitati solo parenti e amici più stretti. Matilde Cucuzza, nata nel 1993, ha scelto una strada completamente diversa da quella del padre. Laureata in Economia alla Bocconi, oggi lavora come analista finanziaria, e si mantiene piuttosto lontana dai riflettori: le sue apparizioni pubbliche sono sempre state rare e selezionate. Eppure qualche incursione nel mondo dello spettacolo non è mancata, a fianco al padre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michele Cucuzza emozionato all’altare, la figlia Matilde si è sposata con una cerimonia intima a Santa Marinella

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Michele Cucuzza accompagna allaltare sua figlia Matilde: visibilmente emozionato in foto

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Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza che si è sposataLa cerimonia si è svolta a Santa Marinella, con la sposa che indossava un abito bianco e lo sposo in completo scuro.

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Matilde #Cucuzza ha sposato Tommaso a Santa Marinella con una cerimonia elegante e riservata. Michele Cucuzza ha accompagnato la figlia all’altare, emozionato e sorridente per tutta la giornata. x.com

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