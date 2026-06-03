Michele Cucuzza ha portato sua figlia Matilde all’altare durante il suo matrimonio. La cerimonia si è svolta in un ambiente intimo e raccolto, con la presenza di pochi parenti e amici stretti. Cucuzza ha accompagnato la sposa lungo il percorso, visibilmente emozionato. La giornata è stata documentata da alcune foto pubblicate sui social, che mostrano il momento in cui la figlia ha raggiunto l’altare.

Michele Cucuzza, volto storico del giornalismo e della televisione italiana, ha vissuto una giornata che difficilmente dimenticherà. Ha infatti accompagnato all’altare la figlia Matilde, protagonista di un matrimonio celebrato in un’atmosfera elegante e riservata nella suggestiva cornice di Santa Marinella. Per un giorno il noto conduttore ha lasciato da parte interviste, studi televisivi e riflettori per vivere un evento strettamente familiare. La figlia Matilde ha sposato il compagno Tommaso durante una cerimonia organizzata sul litorale laziale, alla presenza di parenti e amici più stretti. Nonostante la tradizionale discrezione che ha sempre contraddistinto la famiglia, è stato proprio Michele Cucuzza a regalare ai follower alcuni momenti della giornata attraverso i social. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Michele Cucuzza accompagna la figlia Matilde all’altare – FOTO

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Michele Cucuzza accompagna allaltare sua figlia Matilde: visibilmente emozionato in foto

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Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza che si è sposataLa cerimonia si è svolta a Santa Marinella, con la sposa che indossava un abito bianco e lo sposo in completo scuro.

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Matilde #Cucuzza ha sposato Tommaso a Santa Marinella con una cerimonia elegante e riservata. Michele Cucuzza ha accompagnato la figlia all’altare, emozionato e sorridente per tutta la giornata. x.com

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