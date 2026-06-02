La cerimonia si è svolta a Santa Marinella, con la sposa che indossava un abito bianco e lo sposo in completo scuro. La famiglia e gli amici più stretti hanno partecipato alla celebrazione, che si è conclusa con un ricevimento nel parco vicino alla chiesa. La coppia ha scambiato le promesse davanti ai presenti, mentre il giornalista ha accompagnato la figlia all’altare.

Un inizio di estate carico di emozioni per Michele Cucuzza. Il popolare giornalista televisivo ha infatti accompagnato all’altare sua figlia Matilde, che è convolata a nozze con il compagno Tommaso a Santa Marinella. La ragazza, da sempre molto discreta, ha scelto un percorso professionale molto diverso da quello paterno. Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza. Lo scatto è dei più tradizionali: una sposa vestita di bianco ed un raggiante papà che l’accompagna all’altare. Questa l’immagine scelta dal giornalista Michele Cucuzza per annunciare sui social le nozze della figlia Matilde, che si sono svolte sul litorale laziale, a Santa Marinella. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza che si è sposata

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