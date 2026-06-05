Durante il torneo di Roland Garros, è stata vista sugli spalti la fidanzata del tennista italiano Matteo Arnaldi. Si chiama Mia Savio e ha attirato l’attenzione di molti spettatori. La sua presenza è stata notata nelle giornate di gara, diventando un punto di riferimento tra il pubblico presente. Non sono state fornite altre informazioni sulla sua identità o attività.

In queste giornate di Roland Garros in molti l'hanno notata sugli spalti. Si tratta di Mia Savio, attuale compagna del tennista italiano Matteo Arnaldi. La giovane ha postato con orgoglio alcune immagini del fidanzato impegnato sul campo da tennis parigino. Ma cosa sappiamo di lei? Ventiquattro anni, classe 2002, biondissima e australiana di nascita. Mia è nata a Melbourne, ma ha radici italiane. Al momento si divide tra gli impegni come modella, content creator e imprenditrice. La ragazza si è laureata alla RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology) e da lì è partito il suo progetto che intende unire la moda al benessere. Di recente ha lanciato sul mercato un nuovo brand di abbigliamento sportivo – OIVAS – unicamente dedicato alle donne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Mia Savio, ecco chi è la fidanzata di Matteo Arnaldi che ha conquistato le tribune del Roland Garros

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