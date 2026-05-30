Chi è Mia Savio la fidanzata di Matteo Arnaldi

Mia Savio è la fidanzata di Matteo Arnaldi, tennista italiano. È nota per il suo aspetto attraente e il suo fascino. La coppia è spesso al centro dell'attenzione nel mondo dello sport e dei media. Non ci sono ulteriori dettagli sul loro rapporto o attività pubbliche recenti.

Bellissima e affasciante, Mia Savio è la fidanzata di Matteo Arnaldi, noto tennista con cui forma una delle coppie più belle del mondo del tennis. Chi è Mia Savio, la bellissima fidanzata di Matteo Arnaldi. Classe 2002, australiana con origini italiane, Mia Savio ha rubato il cuore di Matteo Arnaldi. Nonostante sia legata ad uno sportivo famosissimo, di lei si sa poco e nulla. Ha frequentato le scuole superiori a Melbourne, in seguito si è laureata presso presso l’università alla RMIT. Fisico statuario e capelli biondissimi, sul suo profilo Instagram, Mia parla di moda e lifestyle. Modella e testimonial per alcuni brand, Mia Savio è legatissima alla sua famiglia, in particolare al padre, scomparso poco tempo fa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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