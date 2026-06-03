Chi è Mia Savio la fidanzata australiana di Matteo Arnaldi | il primo incontro a Perugia grazie al papà scomparso

Matteo Arnaldi ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros 2026, uno dei risultati più significativi della sua carriera. La sua fidanzata australiana, Mia Savio, è stata presentata al pubblico come persona vicina al tennista. Si sono conosciuti a Perugia, grazie al padre di lei, che non è più in vita. La coppia viene spesso menzionata insieme nel contesto del torneo e dell’attenzione mediatica sul tennista ligure.

Sanremo, 3 giugno 2026 – Tutti parlano di Matteo Arnaldi e di Mia Savio. Il nome dell'azzurro è tra quelli più seguiti del Roland Garros 2026: il tennista ligure ha raggiunto i quarti di finale dello Slam parigino, firmando uno dei risultati più importanti della sua carriera. Classe 2001, nato a Sanremo, Arnaldi si è imposto come uno dei volti più riconoscibili del tennis italiano contemporaneo. Accanto a lui, lontano dai riflettori ma sempre presente, c'è Mia, la compagna che presto diventerà sua moglie. La loro storia dura da circa quattro anni e li ha resi una delle coppie più seguite del panorama sportivo italiano. Chi è Mia Savio. Classe 2002, fisico perfetto e capelli biondissimi, Mia Savio è australiana, originaria di Melbourne, con radici italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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