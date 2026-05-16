Paola Turci e la separazione da Francesca Pascale | Dopo due giorni ero già felice

La cantautrice italiana ha rivelato di aver tentato di mettersi in contatto con una donna con cui si era recentemente separata, senza riuscirci. Ha aggiunto di aver trascorso due giorni dopo la fine della relazione e di essersi sentita già felice. La cantante ha parlato di questo episodio durante un'intervista, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della rottura o sul suo stato d'animo successivo. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.

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