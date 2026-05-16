Paola Turci e la separazione da Francesca Pascale | Dopo due giorni ero già felice
La cantautrice italiana ha rivelato di aver tentato di mettersi in contatto con una donna con cui si era recentemente separata, senza riuscirci. Ha aggiunto di aver trascorso due giorni dopo la fine della relazione e di essersi sentita già felice. La cantante ha parlato di questo episodio durante un'intervista, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della rottura o sul suo stato d'animo successivo. Nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.
Sembrano passate ere geologiche, da quando festeggiavano insieme lo scudetto del Napoli. La fine del matrimonio con Francesca Pascale ha coinciso, per Paola Turci, con una fase di profondo cambiamento personale. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la 61enne ha raccontato di aver sentito il bisogno di "resettare" molte cose della sua vita, a partire dalle abitudini quotidiane e dal rapporto con gli spazi in cui viveva. E così, dopo il lungo periodo in Toscana insieme all’ex compagna, Turci ha deciso di tornare a Roma, per ritrovare nella città una dimensione che oggi sente profondamente sua. Leggi anche: Francesca... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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