Dopo due anni di silenzio, Paola Turci ha deciso di raccontare la sua verità sulla fine della storia con Francesca Pascale, da cui è nato anche un disco, Vita mia Paola Turciha rotto il silenzio dopo anni in cui ha preferito non commentarela separazione da Francesca Pascale.Le due dopo circa cinque anni, e tre di matrimonio, si sono separate, a maggio 2024. Se l’ex di Berlusconi ha spesso commentato la loro storia, mostrando un certo disprezzo, la cantante finora non si era mai esposta, anche perchépare ci sia un accordo di riservatezza, firmato in sede di divorzio, affinché non vengano diffusi determinati dettagli. Ma adessol’artista è uscita con un nuovo album e qui i riferimenti alla sua ex sono abbastanza chiari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paola Turci su Francesca Pascale: “Dopo la separazione ero felice”

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Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale: Amore tossico

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