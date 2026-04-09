A14 riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale chiuso per la frana di Petacciato

Da lettera43.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 aprile, poco prima delle 12:15, sulla A14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. I tratti erano stati chiusi a causa di una frana a Petacciato. La riapertura è stata comunicata dalle autorità stradali dopo le verifiche sui danni causati dall'evento naturale.

Poco prima delle 12:15 di giovedì 9 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto, sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara, chiusi a causa della frana di Petacciato. Dalla giornata precedente, oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l’Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata Nord. Nel dettaglio sono stati realizzati lavori di consolidamento del rilevato autostradale e il rifacimento della pavimentazione. Congiuntamente sono state eseguite ispezioni approfondite per verificare tutti i dispositivi di sicurezza, quali soprattutto barriere laterali e spartitraffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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