Giovedì 9 aprile, poco prima delle 12:15, sulla A14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara. I tratti erano stati chiusi a causa di una frana a Petacciato. La riapertura è stata comunicata dalle autorità stradali dopo le verifiche sui danni causati dall'evento naturale.

Poco prima delle 12:15 di giovedì 9 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto, sono stati riaperti i tratti compresi tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione Pescara, chiusi a causa della frana di Petacciato. Dalla giornata precedente, oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l’Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata Nord. Nel dettaglio sono stati realizzati lavori di consolidamento del rilevato autostradale e il rifacimento della pavimentazione. Congiuntamente sono state eseguite ispezioni approfondite per verificare tutti i dispositivi di sicurezza, quali soprattutto barriere laterali e spartitraffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A14, riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale chiuso per la frana di Petacciato

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A14, Autostrade per l'Italia riapre il tratto Vasto sud-Poggio ImperialeIn tempi record è stato riaperto il tratto interessato dalla frana di Petacciato. La riapertura grazie all’installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord. rainews.it

A14, riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale dopo la frana di PetacciatoÈ stato riaperto poco prima delle 12:15 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto interessato dalla frana di Petacciato. La circolazione è tornata regolare tra Vasto Sud e Termol ... veratv.it

Riaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, precedentemente chiusi a causa del riattivarsi del movimento franoso di Petacciato, in Molis - facebook.com facebook

Frana in Molise, riapre dopo due giorni l'A14: tra Vasto Sud e Termoli si va su una corsia x.com