Frana a Petacciato chiuso tratto della A14 | lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli

Un tratto della A14 è stato chiuso tra Poggio Imperiale e Termoli a causa di una frana che si è riattivata dopo le piogge della scorsa settimana a Petacciato. La chiusura ha provocato lunghe code e disagi ai mezzi in transito lungo quella tratta. Le autorità stanno monitorando la situazione e lavorano per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Chiuso il tratto tra Vasto Sud e Termoli in entrambe le direzioni. Almeno 9 chilometri di coda a partire da Poggio Imperiale. I percorsi alternativi Proseguono i disagi per i viaggiatori causati dalla grande frana di Petacciato, riattivatasi dopo il maltempo della scorsa settimana. Ritardi e sospensioni stanno caratterizzando la circolazione sulla linea Adriatica. Ma anche sulle autostrade la situazione è critica. In via precauzionale, infatti, sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, per una verifica tecnica, a seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Incidente in A14 tra Grottammare e Pedaso: tratto chiuso verso Ancona, chilometri di codaAscoli, 16 marzo 2026 – Un inizio settimana di forti disagi per chi viaggia lungo la dorsale adriatica.

Maltempo, si riattiva la frana di Petacciato: chiuse A14 e linea ferroviariaSi è riattivata questa mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione.

Temi più discussi: 1° aprile, emergenza maltempo: tutti gli aggiornamenti in diretta; Viabilità in crisi: strade chiuse per inondazione e strade chiuse per frana; Esondazioni e allagamenti, le strade chiuse in Molise dopo le 19 del 1° aprile; L’Italia divisa in 2: chiusa la linea ferroviaria, l’A14 e la SS16.

La frana di Petacciato si muove ancora: bloccate A14, ferrovia e stataleLa frana di Petacciato (Campobasso) è tornata a muoversi dopo il maltempo, causando lo stop precauzionale di treni e traffico stradale lungo uno dei principali collegamenti del versante adriatico. Dev ... veratv.it

Lo speciale sulla frana a NiscemiL'autostrada A14 risulta temporaneamente chiusa, in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni. Allo stesso tempo anche la linea ferroviaria Bari-Pescara è ... tg24.sky.it

Autostrada nel caos tra Ancona e Poggio Imperiale https://termolionline.it/2026/04/notizie-dai-lettori/autostrada-nel-caos-buche-e-cedimenti-mandano-in-tilt-la-a14/ - facebook.com facebook

Maltempo il basso Molise, chiuso il casello di Termoli. A scopo precauzionale per apertura diga del Liscione. Uscite Vasto sud e Poggio Imperiale #ANSA x.com