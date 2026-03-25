Metti una sera a cena con ’Spillo’ Altobelli

Una serata dedicata a Alessandro Altobelli, ex calciatore italiano famoso per aver segnato il gol decisivo nella finale mondiale del 1982, si è svolta recentemente in occasione di un evento organizzato dall’Inter Club di Reggio Emilia. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi tifosi, che hanno potuto incontrare e ascoltare le storie dell’ex attaccante, noto per le sue imprese con la maglia nerazzurra e per il ruolo nella conquista del titolo mondiale.

Un altro evento targato " Inter Club Reggio Emilia " con protagonista un grande ex campione italiano, rimasto nella storia, tra le altre ‘gesta’, per aver segnato il definitivo e iconico 3-1 sulla Germania nella finale vinta al Mondiale spagnolo del 1982: Alessandro Altobelli. L’appuntamento è fissato per venerdì, all’agriturismo "Il Bove", in via Salimbene da Parma 115 (a Reggio). La serata ha il nome di " Cena con ‘Spillo’ " (soprannome dell’ex cannoniere): alle 20.30, infatti, sarà possibile cenare previa prenotazione obbligatoria (al numero 3534706309, anche Whatsapp; pagamento anticipato). Il costo è di 35 euro a persona, mentre sarà di 23 euro per i bimbi under 13 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Metti una sera a cena con ’Spillo’ Altobelli Articoli correlati Metti una sera al ’Liceone’. Cena con settecento ’ex’C’è anche una chat XXL su Whats’App, con 675 iscritti alla data di ieri, a testimoniare il fermento creato dall’appuntamento di sabato al Liceo... Swatch Art Journey, metti una sera al Guggenheim di VeneziaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Una selezione di notizie su Metti una sera a cena con 'Spillo'... Temi più discussi: Metti una sera a cena (per un’art advisory umanista); Tributo a Morricone Film History; Morricone Film History, concerto tributo con orchestra e coro; Niente Alpàa nè Musa a Vercelli: sarà una lunga estate senza musica. Metti una sera a cena (per un’art advisory umanista)La speciale private art dinner di Quintet Private Bank e We Wealth, nella perla meneghina che risponde al nome di Casa Gregotti. we-wealth.com Metti una sera a cena in teatro con le ArietteIl legame fra teatro (o, più ampiamente, spettacolo) e cibo è antico, addirittura originario, nella nostra civiltà (come in altre, per la verità). Basterebbe pensare alle feste in onore di Dioniso che ... ilfattoquotidiano.it Il viaggio di scoperta. . Le 5 regole di civiltà! Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina! - facebook.com facebook