La principessa Mette-Marit di Norvegia a 52 anni con il respiratore per l’ossigeno i medici | Trapianto di polmone necessario

La principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit, ha partecipato alle celebrazioni della Festa Nazionale indossando una cannula nasale collegata a un respiratore per l’ossigeno. La donna, di 52 anni, si trova in condizioni di salute che richiedono assistenza respiratoria costante. I medici hanno dichiarato che un trapianto di polmone è necessario per migliorare la sua condizione. La principessa è apparsa in pubblico in diverse occasioni, accompagnata da questa apparecchiatura medica.

La p rincipessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit, è apparsa in pubblico costantemente supportata da una cannula nasale collegata a un respiratore per poter prendere parte alle celebrazioni della Festa Nazionale. Domenica 17 maggio, la 52enne ha assistito alla tradizionale sfilata dei bambini presso la residenza reale di Skaugum, vicino a Oslo, per poi affacciarsi dal balcone del Palazzo Reale, mostrando apertamente gli effetti della fibrosi polmonare che le è stata diagnosticata nel 2018. Come riportato dal magazine britannico Hello!, la principessa ha partecipato agli eventi circondata dalla famiglia: il marito, il principe ereditario Haakon (52 anni), il re Harald (89 anni), la regina Sonja (88 anni) e il figlio Sverre Magnus (20 anni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Amid Sons Rape Scandal, Crown Princess Mette-Marits Lung Disease Worsens! How Long Can She Last

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