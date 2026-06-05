Metropolitan karate Brindisi due pass per la finale nazionale Juniores

Notizia in breve

La Metropolitan Karate Brindisi ha ottenuto due pass per la finale nazionale Juniores dopo la fase regionale di qualificazione svoltasi domenica 31 maggio a Noicattaro. La competizione si è conclusa con la squadra che ha conquistato i risultati necessari per accedere alla fase successiva dei campionati italiani. La squadra si è presentata con i propri atleti, che hanno gareggiato nelle diverse categorie previste dalla competizione. La qualificazione consente loro di partecipare alla finale nazionale in programma prossimamente.