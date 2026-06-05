Metropolitan karate Brindisi due pass per la finale nazionale Juniores
La Metropolitan Karate Brindisi ha ottenuto due pass per la finale nazionale Juniores dopo la fase regionale di qualificazione svoltasi domenica 31 maggio a Noicattaro. La competizione si è conclusa con la squadra che ha conquistato i risultati necessari per accedere alla fase successiva dei campionati italiani. La squadra si è presentata con i propri atleti, che hanno gareggiato nelle diverse categorie previste dalla competizione. La qualificazione consente loro di partecipare alla finale nazionale in programma prossimamente.
NOICATTARO (BARI) Grande soddisfazione per la Metropolitan karate Brindisi al termine della fase regionale di qualificazione ai campionati italiani Juniores Fijlkam, svoltasi domenica 31 maggio a Noicattaro (Bari).Gli atleti brindisini hanno affrontato una competizione di alto livello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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