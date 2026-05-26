Altri due risultati di livello nazionale per la Metropolitan Karate Brindisi

Notizia in breve

La squadra di karate di Brindisi ha conquistato altre due medaglie di livello nazionale. I risultati sono stati ottenuti dal team Metropolitan, composto dai maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea. Le medaglie si aggiungono a quelle già vinte in precedenza, rafforzando la presenza della squadra sui podi nazionali. I dettagli specifici sulle competizioni e le categorie non sono stati comunicati.