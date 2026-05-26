Altri due risultati di livello nazionale per la Metropolitan Karate Brindisi

Da brindisireport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di karate di Brindisi ha conquistato altre due medaglie di livello nazionale. I risultati sono stati ottenuti dal team Metropolitan, composto dai maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea. Le medaglie si aggiungono a quelle già vinte in precedenza, rafforzando la presenza della squadra sui podi nazionali. I dettagli specifici sulle competizioni e le categorie non sono stati comunicati.

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Arrivano altri due medaglie di caratura Nazionale per il team Metropolitan dei maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea. A distanza di circa venti giorni gli agonisti della compagine brindisina conquistano due “metalli preziosi” nelle rispettive categorie.Domenica 10 maggio, presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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