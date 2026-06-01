Fossa Olimpica il 2 giugno in palio i pass per la finale nazionale | coinvolte 19 regioni
Il 2 giugno si sono svolte le qualificazioni regionali di società di Fossa Olimpica, con 19 regioni coinvolte. La competizione si è tenuta nel giorno della Festa della Repubblica e ha determinato i pass per la finale nazionale. Le squadre hanno gareggiato in diverse arene, con un elevato livello di partecipazione e di tensione. Alla fine delle prove, sono stati assegnati i biglietti per la fase successiva.
Nel giorno della Festa della Repubblica scattano le Qualificazioni Regionali di Società di Fossa Olimpica. Venti impianti distribuiti in tutta Italia ospiteranno la prova che assegnerà i posti per la Finale del Campionato Italiano di Società. La Festa della Repubblica sarà anche una giornata importante per il tiro a volo italiano. Martedì 2 giugno la Fossa Olimpica tornerà protagonista con le Qualificazioni Regionali di Società, appuntamento che metterà in palio l’accesso alla Finale del Campionato Italiano di Società in programma il prossimo 27 settembre. La competizione coinvolgerà 20 impianti distribuiti in 19 regioni italiane, confermando ancora una volta la grande diffusione della disciplina sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it
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