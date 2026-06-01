Fossa Olimpica il 2 giugno in palio i pass per la finale nazionale | coinvolte 19 regioni

Notizia in breve

Il 2 giugno si sono svolte le qualificazioni regionali di società di Fossa Olimpica, con 19 regioni coinvolte. La competizione si è tenuta nel giorno della Festa della Repubblica e ha determinato i pass per la finale nazionale. Le squadre hanno gareggiato in diverse arene, con un elevato livello di partecipazione e di tensione. Alla fine delle prove, sono stati assegnati i biglietti per la fase successiva.