Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni, è deceduta a causa di una leucemia linfoblastica acuta. La notizia si lega a discussioni sul metodo Hamer, tumori e pratiche di figure che si definiscono ‘santoni’, in relazione alla suggestione e alla vulnerabilità delle persone.

Sembra quasi una maledizione. Aveva 18 anni Eleonora Bottaro quando morì per una leucemia linfoblastica acuta nel 2016. Dieci anni dopo la madre – seguace del Metodo Hamer, che aveva scelto per la figlia – si è spenta per un tumore, rinunciando a sua volta alle terapie. A raccontare la vicenda di Rita Benini- che insieme al marito Lino era stata condannata in Cassazione nel 2023 con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Eleonora – sono stati i cronisti del Mattino di Padova e del Gazzettino. Il caso di Eleonora Bottaro e della sua famiglia “affonda le sue radici nel potere della suggestione: quando la suggestione incrocia fragilità e... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Metodo Hamer, tumori e ‘santoni’: se la suggestione incrocia la fragilità

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Temi più discussi: Il metodo Hamer: la pseudoscienza che ha causato morti evitabili; Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore; Padova, negò la chemio alla figlia malata: dieci anni dopo anche lei stroncata da un cancro; Condannata per la morte di Eleonora, sottoposta a cure alternative per una leucemia, muore per aver rifiutato la chemio.

Dieci anni fa, seguace del metodo Hamer insieme al marito, aveva negato le cure alla figlia minorenne, malata di tumore. Una condanna a morte, secondo i giudici, che nel 2023 hanno condannato i genitori a due anni di carcere per omicidio colposo. A distan x.com

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