Il fine settimana del 5-7 giugno si è aperto all'insegna dell'instabilità, con gli strascichi della perturbazione che nella notte tra giovedì e venerdì ha attraversato il Nord Italia spostandosi dal Nordovest verso il Triveneto, dove è già scattata l'allerta gialla per rischio temprali, in vigore fino al pomeriggio di domani. Di conseguenza, le temperature minime sono calate sensibilmente al Nordovest, con valori scesi fino a 11-12°C in pianura tra il Piemonte e la Lombardia occidentale. La buona notizia, però, è che il peggioramento sarà molto breve: già da sabato l'anticiclone tornerà a muoversi sull'Italia, regalando un weekend più o meno soleggiato ovunque e via via più caldo col passare delle ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Meteo weekend 5-7 giugno: venerdì con piogge e temporali, ma da sabato torna il sole

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METEO: Ancora TEMPORALI, ma c'è la data del ritorno del SOLE!

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