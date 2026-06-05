Meteo weekend 5-7 giugno | venerdì con piogge e temporali ma da sabato torna il sole
Il fine settimana dal 5 al 7 giugno si apre con piogge e temporali venerdì, causati da una perturbazione in corso. Le condizioni meteorologiche migliorano a partire da sabato, con l’arrivo del sole e tempo stabile. Le temperature rimangono nella media stagionale, con massime che si aggirano intorno ai valori usuali per questo periodo. Le previsioni indicano un miglioramento generale nel corso del weekend, con il cielo che si schiarisce progressivamente.
Il fine settimana del 5-7 giugno si è aperto all'insegna dell'instabilità, con gli strascichi della perturbazione che nella notte tra giovedì e venerdì ha attraversato il Nord Italia spostandosi dal Nordovest verso il Triveneto, dove è già scattata l'allerta gialla per rischio temprali, in vigore fino al pomeriggio di domani. Di conseguenza, le temperature minime sono calate sensibilmente al Nordovest, con valori scesi fino a 11-12°C in pianura tra il Piemonte e la Lombardia occidentale. La buona notizia, però, è che il peggioramento sarà molto breve: già da sabato l'anticiclone tornerà a muoversi sull'Italia, regalando un weekend più o meno soleggiato ovunque e via via più caldo col passare delle ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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METEO: Ancora TEMPORALI, ma c'è la data del ritorno del SOLE!
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