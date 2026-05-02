Questo fine settimana in tutta Italia si prevede tempo stabile e temperature in aumento, con giornate caratterizzate da sole. Tuttavia, a partire da lunedì, il quadro meteorologico cambierà nettamente con l'arrivo di piogge e temporali su molte zone. Le previsioni indicano un cambio improvviso rispetto ai giorni precedenti, segnando un avvio di settimana con condizioni atmosferiche più instabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fine settimana stabile e temperature in aumento Il primo weekend di maggio sarà accompagnato da condizioni meteo favorevoli in gran parte d’Italia. Grazie alla presenza dell’alta pressione, il tempo resterà prevalentemente soleggiato con temperature miti e clima tipicamente primaverile. Le giornate di sabato e domenica saranno ideali per attività all’aperto, gite e spostamenti, con valori massimi compresi tra 22 e 25 gradi, mentre in alcune aree della Pianura Padana e del Centro si potranno raggiungere anche i 27 gradi. Domenica arrivano le prime nuvole Nonostante il weekend stabile, i primi segnali di cambiamento inizieranno già a comparire nella giornata di domenica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo, weekend di sole ma da lunedì arriva il cambio radicale: tornano piogge e temporali

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