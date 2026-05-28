Lieve peggioramento oggi secondo le ultime previsioni meteo Campania, con nuvolosità e rovesci soprattutto nelle aree interne. Da venerdì nuovo rinforzo dell’alta pressione e temperature quasi estive fino a sabato. Meteo Campania Giornata più instabile oggi inCampaniadopo il caldo e il sole degli ultimi giorni. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il lieve cedimento dell’alta pressione porterà un aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane, con piogge e locali temporali nelle zone interne della regione. Per oggi, giovedì 28 maggio, il peggioramento interesserà in particolare le pianure settentrionali, il subappennino e le aree montuose, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci anche temporaleschi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Campania, torna il sole nel weekend: giovedì con piogge e temporali nelle zone interne

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8 MAGGIO CON SOLE, NUVOLE E LOCALI TEMPORALI POI SOLE IL 9, MA DAL 10 PIOGGIA

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Meteo: il maltempo insiste con piogge e temporali, nel weekend sole e temperature fino a 25 gradiIl maltempo continua a interessare diverse regioni, portando piogge e temporali che si protrarranno almeno fino alla metà della settimana.

Meteo, weekend di sole ma da lunedì arriva il cambio radicale: tornano piogge e temporaliQuesto fine settimana in tutta Italia si prevede tempo stabile e temperature in aumento, con giornate caratterizzate da sole.

Temi più discussi: Sul caldo in Campania c'è allerta gialla fino a domani: giovedì qualche pioggia, poi da venerdì torna il sole e si superano i 30 gradi; Caldo record in Europa, temperature alte anche in Campania: Per il ponte del 2 giugno possibili temporali; Regione Campania, proroga allerta meteo solo per Alta Irpinia e Sannio; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 26 maggio.

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Sul caldo in Campania c’è allerta gialla fino a domani: giovedì qualche pioggia, poi da venerdì torna il sole e si superano i 30 gradiIl sole e il caldo continueranno a farla da padroni, ma ci sarà un break giovedì 28 maggio: una improvvisa perturbazione porterà mezza giornata di pioggia ... fanpage.it

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