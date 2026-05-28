Meteo Campania torna il sole nel weekend | giovedì con piogge e temporali nelle zone interne

Da 2anews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in Campania si registrano piogge e temporali nelle zone interne, con nuvolosità diffusa. Nel weekend il sole tornerà a splendere su tutta la regione.

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Lieve peggioramento oggi secondo le ultime previsioni meteo Campania, con nuvolosità e rovesci soprattutto nelle aree interne. Da venerdì nuovo rinforzo dell’alta pressione e temperature quasi estive fino a sabato. Meteo Campania Giornata più instabile oggi inCampaniadopo il caldo e il sole degli ultimi giorni. Secondo le previsioni di 3BMeteo, il lieve cedimento dell’alta pressione porterà un aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane, con piogge e locali temporali nelle zone interne della regione. Per oggi, giovedì 28 maggio, il peggioramento interesserà in particolare le pianure settentrionali, il subappennino e le aree montuose, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci anche temporaleschi. 🔗 Leggi su 2anews.it

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