Il meteo a Roma per il 5 giugno 2026 alle 6:15 segnala condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le previsioni indicano una buona giornata con assenza di pioggia o condizioni meteorologiche avverse. La giornata si prevede stabile e soleggiata, con temperature che dovrebbero mantenersi nella norma stagionale. Non sono previste variazioni significative durante le ore diurne.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e ha detto intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso al centro al mattino cielo in prevalenza soleggiati al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale al sud e sulle Isole condizioni di stabilità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-06-2026 ore 06:15

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