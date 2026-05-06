Alle prime ore del mattino, le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da maltempo diffuso al Nord, con piogge che interessano diverse zone. La giornata si presenta quindi con condizioni di cielo coperto e precipitazioni frequenti. La situazione meteorologica rimane stabile durante le prime ore, influenzando le attività di spostamento e lavoro nelle aree interessate.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle Alpi oltre 2000 2200 metri al pomeriggio ancora tempo instabile Ovunque ma in attenuazione al nord ovest insalata in nottata ancora molta nuvolosità con residui fenomeni specie sui settori Alpini al centro al mattino c'è il nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse più intensi sulla Toscana al pomeriggio maltempo anche intenso sul versante tirrenico più asciutto su quella Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo con le precipitazioni sparse più intense tra Lazio.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-05-2026 ore 06:15

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