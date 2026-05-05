Alle prime ore del mattino a Roma, le condizioni meteorologiche indicano temperature ancora fresche, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di pioggia. Nel resto del paese, i dati segnalano un andamento variabile del tempo, con alcune zone del Nord che registrano transiti di nuvole e variazioni di temperatura. Le previsioni meteo si riferiscono alla giornata del 5 maggio 2026 alle 6:15 del mattino.

meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con pioggia e temporali al nord ovest sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni arriva il nord-est molte nuvole in transito sulle regioni del centro Ma col tempo per lo più asciutto al mattino Salvo deboli piogge sulle coste della Toscana tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni su Toscana Umbria e Lazio al sud nel corso della giornata nuvolosità in tutte le regioni del sud ma con tempo asciutto sia al mattino che al.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 05-05-2026 ore 06:15

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