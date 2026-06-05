Meteo l' esperto rassicura | Weekend protetto dall' anticiclone Fronte temporalesco atteso mercoledì 10 giugno

Il cielo si presenta soleggiato e stabile in gran parte del paese, grazie all'anticiclone che protegge le regioni centrali e meridionali. Mercoledì 10 giugno è previsto un fronte temporalesco che interesserà alcune zone del Nord, con piogge e possibili rovesci. Nei giorni precedenti, i temporali più intensi hanno colpito il Nord e Roma, dove si sono verificati anche un tornado e forti rovesci.

Dopo i violenti temporali al Nord nel giorno della Festa della Repubblica e il tornado a Roma del 3 giugno, il tempo è migliorato in tutta Italia. Le temperature sono calate, portando aria fresca ma allineata alle medie estive, mentre i modelli indicano già l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Previsioni Meteo, ciclone Africano nel weekend e poi TANTA NEVE nei giorni di Natale. E il gelo...

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Piogge e grandinate nel weekend, temperature sotto la media prima dell’anticiclone: le previsioni meteo dell’espertoNel fine settimana sono previste piogge e grandinate, con temperature inferiori rispetto alla media stagionale.

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