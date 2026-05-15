Piogge e grandinate nel weekend temperature sotto la media prima dell'anticiclone | le previsioni meteo dell'esperto
Nel fine settimana sono previste piogge e grandinate, con temperature inferiori rispetto alla media stagionale. Secondo le previsioni del meteorologo, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio si attendono ancora precipitazioni, che interesseranno diverse zone del paese. A partire da martedì della prossima settimana, è previsto l'arrivo di un anticiclone proveniente dall'Africa, che dovrebbe portare condizioni di tempo più stabile. Le temperature rimarranno basse rispetto ai valori tipici di questo periodo.
Le previsioni del meteorologo Michele Conenna per Venerdi 15, Sabato 16 e Domenica 17 maggio. Ancora precipitazioni, poi da martedì della prossima settimana la "prima zampata" dell'anticiclone africano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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