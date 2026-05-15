Piogge e grandinate nel weekend temperature sotto la media prima dell'anticiclone | le previsioni meteo dell'esperto

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana sono previste piogge e grandinate, con temperature inferiori rispetto alla media stagionale. Secondo le previsioni del meteorologo, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio si attendono ancora precipitazioni, che interesseranno diverse zone del paese. A partire da martedì della prossima settimana, è previsto l'arrivo di un anticiclone proveniente dall'Africa, che dovrebbe portare condizioni di tempo più stabile. Le temperature rimarranno basse rispetto ai valori tipici di questo periodo.

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Le previsioni del meteorologo Michele Conenna per Venerdi 15, Sabato 16 e Domenica 17 maggio. Ancora precipitazioni, poi da martedì della prossima settimana la "prima zampata" dell'anticiclone africano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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