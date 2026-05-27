Il week-end di inizio giugno sarà caratterizzato da tempo variabile. Un anticiclone mantiene il cielo stabile, ma infiltrazioni di aria umida da ovest potrebbero provocare temporali intensi su Alpi, pianure del Nord e Appennino. Le temperature rimarranno relativamente alte, mentre le precipitazioni saranno concentrate nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Nessuna previsione di cambiamenti significativi prima di lunedì.

Roma - Alta pressione ancora dominante sull’Italia, ma infiltrazioni umide occidentali potranno innescare fenomeni intensi su Alpi, pianure del Nord e Appennino. Il Ponte del 2 giugno si prepara a un quadro meteo diviso tra caldo estivo, stabilità prevalente e primi segnali di instabilità. L’anticiclone resterà la figura dominante sull’Italia, mantenendo temperature elevate e ampi spazi soleggiati, ma non sarà abbastanza solido da impedire del tutto l’ingresso di correnti più umide dai quadranti occidentali. Proprio queste infiltrazioni, a contatto con l’aria molto calda già presente sul Paese, potranno favorire lo sviluppo di temporali localmente forti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Ponte del 2 giugno, anticiclone e temporali: il meteo cambia nel weekend

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