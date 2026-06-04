Italia divisa tra caldo e temporali | l’anticiclone vacilla ancora

La mattina di lunedì il cielo è sereno in gran parte del Paese, con temperature in aumento e clima caldo. Tuttavia, a partire da martedì, nel Nord si registreranno temporali locali, alcuni anche intensi. L’anticiclone che ha portato il bel tempo sta vacillando, lasciando spazio a condizioni instabili. Le previsioni indicano che il sole e il caldo continueranno in altre regioni, ma con possibili rovesci nel Nord.

Roma - La prossima settimana partirà con sole e temperature in aumento, ma da martedì il Nord potrebbe tornare alle prese con temporali localmente intensi. La nuova settimana dovrebbe aprirsi con condizioni in prevalenza stabili su gran parte dell’Italia, ma la tenuta dell’anticiclone appare ancora fragile. Dopo il rinforzo dell’alta pressione atteso nel fine settimana, il tempo resterà inizialmente soleggiato su molte regioni, con temperature in ulteriore aumento e valori dal sapore estivo soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Lunedì il quadro sarà generalmente tranquillo, salvo una certa variabilità nelle ore più calde lungo l’arco alpino, dove non si esclude qualche rovescio di calore, più probabile sui settori occidentali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Italia DIVISA in due tra TEMPORALI AL NORD e AUMENTO TEMPERATURE al sud | ANALISI COMPLETA

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