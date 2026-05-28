L'Italia sta vivendo un'ondata di caldo anomalo causata da un anticiclone che porta alta pressione e stabilità atmosferica. La situazione si concentra soprattutto sulla Puglia, dove le temperature sono in aumento. L'anticiclone dovrebbe durare ancora alcuni giorni, mentre in alcune zone si prevedono possibili temporali nel pomeriggio. La stabilità prevale, ma sono previsti temporali locali in aree specifiche.

L'ondata di caldo anomalo provocata dall'anticiclone sta raggiungendo il suo culmine sull'Italia, portando una spiccata stabilità atmosferica in gran parte del Paese, con picchi termici che nella pianura padana supereranno i 36°C. Nonostante la forte pressione, la struttura subirà temporanei cedimenti a causa di infiltrazioni di aria fresca dal Nord Europa. Questo flusso provocherà forti temporali diurni e grandinate, prima sulle Alpi orientali in estensione verso la Val Padana e le regioni centrali, e successivamente lungo la dorsale appenninica, determinando un parziale calo delle temperature al Centro-Nord tra giovedì e venerdì. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Meteo Puglia, arriva il caldo anomalo: quanto dura l'anticiclone e dove rischiano i temporali. Le previsioni

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