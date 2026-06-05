Meteo l’anticiclone scalda Basilicata | picchi di 32° a Matera

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un anticiclone sta portando temperature elevate in Basilicata, con massime di circa 32 gradi a Matera. La compressione dell'aria causata dall'anticiclone influisce sul comfort termico nella zona. Nel frattempo, il Nord e il Sud del paese sperimentano condizioni climatiche opposte, con temperature più basse al Nord e più alte al Sud durante il fine settimana.

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Come influenzerà la compressione dell'aria il comfort termico a Matera?. Perché il Nord e il Sud vivranno climi opposti questo weekend?. Quali temperature raggiungeranno le zone del Sud tra venerdì e domenica?. Cosa accadrà alle attività all'aperto con l'arrivo dell'afa subtropicale?.? In Breve Matera raggiungerà i 32 gradi domenica 7 giugno con cieli sereni.. Potenza vedrà temperature massime tra i 25 e i 29 gradi.. Il meteologo Giuseppe Loperfido spiega il meccanismo di compressione dell'aria in quota.. Il Sud subirà picchi di 35 gradi mentre Sicilia e Sardegna toccheranno i 40.. L’anticiclone subtropicale porta il caldo africano tra Matera e Potenza dal 5 al 7 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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