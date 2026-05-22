Meteo arriva l’anticiclone | picchi di 35°C fino a martedì prossimo

Un nuovo anticiclone si sta spostando sulla penisola, portando temperature che raggiungeranno i 35°C in alcune zone fino a martedì prossimo. Le regioni più interessate dal caldo intenso sono quelle del centro e del sud, dove le temperature massime sono previste in aumento rispetto ai giorni precedenti. Durante il fine settimana, le condizioni meteo favoriranno giornate soleggiate con poche nubi, influenzando le attività all’aperto e le abitudini quotidiane. Le previsioni indicano che l’ondata di calore si manterrà stabile nei prossimi giorni.

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? Punti chiave Quali zone subiranno l'impatto più forte del caldo questo weekend?. Come influenzerà l'anticiclone le attività all'aperto nei prossimi giorni?. Dove si concentreranno i picchi termici tra sabato e domenica?. Perché le temperature continueranno a salire fino a martedì prossimo?.? In Breve Pianura Padana e fondovalle alpini raggiungono i 30°C questo venerdì 22 maggio.. Tra sabato 23 e domenica 24 il Nord e la Sardegna toccano i 33°C.. Nuvolosità pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennini senza rischio di precipitazioni.. L'anticiclone subtropicale segna il primo picco di caldo intenso della stagione 2026.. Temperature fino a 35 gradi previste in Italia tra venerdì 22 e martedì prossimo per l’arrivo di un massiccio anticiclone subtropicale sull’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, arriva l’anticiclone: picchi di 35°C fino a martedì prossimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo: CALDO come a Giugno, arrivano picchi fino a 28°C Sullo stesso argomento Meteo, arriva l’anticiclone africano: picchi di 28°C e sole fino a venerdìL’Italia entra in una fase di stabilità atmosferica che escluderà le precipitazioni fino a venerdì 10 Aprile. Meteo, ultime ore di maltempo poi arriva l’anticiclone: temperature fino a 30 gradiABBONATI A DAYITALIANEWS Piogge e neve fuori stagione sull’Italia L’Italia si prepara a lasciarsi alle spalle una fase di maltempo particolarmente... Arriva l'anticiclone sub tropicale #3bmeteo x.com Meteo in Liguria, con l’anticiclone africano arriva il caldo: attesi 34 gradi alla SpeziaNel weekend arriva un anticiclone africano con la prima ondata di caldo in Italia oltre 30 gradi. Il picco sarà mercoledì 27 maggio: alla Spezia si arriverà a ... ilsecoloxix.it METEO – Esplode l'Estate | 30°C nel Weekend, ma Occhio al Sud reddit Meteo: arriva un anticiclone estivo con la prima ondata di caldo ad oltre 30°C. Il punto di Lorenzo TediciE’ arrivata l’Estate in anticipo: quali valori dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e quando toccheremo l'apice di questa ondata di calore? Ci risponde Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile me ... ilmeteo.it