Meteo l’Italia si scalda | picchi di 28°C prima del maltempo

Nella mattina di sabato 11 aprile 2026, le temperature in Italia si sono spinte oltre i valori medi di stagione, raggiungendo punte di 28°C in molte regioni. Il clima si presenta stabile e mite in tutta la penisola, prima dell’arrivo di un fronte di maltempo previsto nelle prossime ore. Le condizioni meteorologiche attuali contrastano con le previsioni di temporali e precipitazioni che sono attese nel pomeriggio e nella notte.

In questo sabato 11 aprile 2026, l’Italia vive una mattinata caratterizzata da un clima mite e stabile, con temperature che superano i valori medi stagionali in gran parte della penisola. Mentre Cagliari tocca i 28°C, il meteorologico nazionale si prepara a una trasformazione graduale dovuta all’arrivo di nuove perturbazioni nel corso del fine settimana. Il quadro termico odierno mostra una distribuzione variegata che attraversa tutto il territorio. La Sardegna registra i picchi più alti con 28°C a Cagliari e 25°C a Olbia, oltre ai 22°C di Alghero. Spostandosi verso il Sud, la situazione vede i 26°C di Reggio Calabria, i 24°C di Palermo e Pantelleria, i 23°C di Catania e i 22°C di Foggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, l’Italia si scalda: picchi di 28°C prima del maltempo Ecco il caldo record sull’Italia, picchi fino a 28°C: le previsioni meteo(Adnkronos) – Sole e temperature in deciso rialzo sull'Italia in tempo per il weekend di Pasqua e Pasquetta. Meteo, arriva l’anticiclone africano: picchi di 28°C e sole fino a venerdìL’Italia entra in una fase di stabilità atmosferica che escluderà le precipitazioni fino a venerdì 10 Aprile. Temi più discussi: Meteo: Venerdì 10, prime insidie in Europa, ma sull'Italia l'Anticiclone resta ancora forte; Meteo - Impulso freddo da venerdì sfiora l'Italia. Le ultime novità dai modelli; Meteo, l’alta pressione protegge l’Italia fino a venerdì; Il meteo si riscatta: dopo piogge, freddo e neve l'Italia si prepara a una Pasqua da 25°C. Meteo, sole diffuso e temperature stabili in Italia, tutto cambia nel weekend. Le previsioniL'alta pressione è ancora protagonista su gran parte d'Italia con sole e temperature primaverili. Quanto durerà? meteo.it Meteo, ancora sole e caldo anomalo poi si cambia: le previsioniTempo stabile sull'Italia grazie all'alta pressione: valori sopra le medie. Da domenica fase di maltempo e calo termico. Le previsioni meteo del 10-11 aprile ... meteo.it La Protezione Civile ha valutato per domani 11 aprile una nuova allerta meteo - facebook.com facebook Meteo, weekend variabile tra Puglia e Basilicata: sole, nuvole e temperature primaverili - News x.com