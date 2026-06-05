Meteo Italia divisa in due | temporali al Nord e caldo africano in Campania

Al Nord si segnalano temporali, nubifragi e grandinate, mentre al Sud le temperature superano i 35 gradi, con caldo africano e disagio bioclimatico. La Protezione Civile ha emesso allerte per le zone settentrionali a causa di impulsi instabili. Le condizioni climatiche sono molto diverse tra le due aree, con il Nord sotto pioggia intensa e il Sud sotto un’ondata di calore.

Secondo la Protezione Civile, impulsi instabili colpiscono il Settentrione con rischio di nubifragi e grandinate, mentre il Sud resta sotto l’anticiclone africano con temperature elevate e forte disagio bioclimatico.. L’Italia si conferma meteorologicamente spaccata in due secondo l’ultimo bollettino di valutazione delle criticità diffuso dalla Protezione Civile. Italia divisa tra instabilità e anticiclone. Al Nord, l’arrivo di aria più fresca in quota in contrasto con il caldo accumulato nei bassi strati sta generando una marcata instabilità atmosferica. Le aree settentrionali risultano interessate da condizioni di criticità per rischio idrogeologico e temporali, con fenomeni localmente intensi caratterizzati da fulmini, forti raffiche di vento e possibili grandinate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Italia DIVISA in due tra TEMPORALI AL NORD e AUMENTO TEMPERATURE al sud | ANALISI COMPLETA

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Possiamo divergere su tutto, ma il 2 giugno è la Festa della Repubblica e onoriamo gli uomini e le donne in divisa il cui *lavoro*, in Patria e oltreconfine, è difendere la nostra sicurezza e i nostri valori!!! #Italia #UGL @UGLConf x.com

Meteo, perturbazione in transito al Centro-nord, caldo al Sud: le previsioni;?$?u000b~?u0003u0005??u0005u001bby&hA?hC??i?????o??5l??y~u001a/??I???u0016?`???Cu0003u001bu001c??3k??u0004u001bu001b????+2v Ky?a??u0011+u000b>E?N?M%Eu0016???u0016???RIu0011u0006?u001cl?c?qM??u001b?? ... meteo.it

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